Cristina Pedroche ha compartido una bonita fotografía de un corazón formado por mariposas junto a la que ha escrito un extenso texto en el que ha revelado la triste noticia de que su abuela Dominga ha fallecido.

"Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que NECESITO despertar", comienza diciendo, y continua: "Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles".

Pedroche revela lo complicado que es no poder despedirse: "Darles el último adiós nos hace ser seres humanos. Estar acompañados en el duelo", pero es consciente de que en estos momentos lo mejor es quedarse en casa aunque eso suponga no poder darle un último beso a su abuela.

Cristina ha aprovechado para mandar un abrazo fuerte a sus tías y a sus primos, aunque sabe que ya tendrá oportunidad de dárselo más adelante: "A ti abuela, ya no podré, pero sé que estarás con tu hermanita".

