Cristina Pedroche muestra en sus redes sociales cómo está siendo su cuarentena día a día. La colaboradora de 'Zapeando', al igual que otras muchas celebrities, se ha sumado al #yomequedoencasa, que también tiene sus consecuencias.

"No me apetece hacer nada, solo comer. Me he obligado a hacer un poco de yoga y reconozco que ahora me siento mejor. Voy a obligarme a hacer algo de deporte todos los días. #Yomequedoencasa, pero no quiero ser una bola", se sinceraba la de Vallecas.

Por otro lado, Pedroche y su marido, Dabiz Muñoz, fuero de los primeros en seguir las recomendaciones sanitarias para la hostelería y cerrar sus restaurantes, tanto Diverxo como StreetXo, tal y como ellos mismos anunciaban hace unos días a través de sus redes sociales.

