El pasado mes de mayo se conocía una inesperada noticia: Clara Lago y Dani Rovira rompían tras 5 años de relación.

Y a pesar de haber tomado caminos por separado, desde que rompieron, la pareja ha demostrado la buena sintonía que guardan y el gran cariño y respeto que se tienen. Los famosos actores continúan trabajando juntos con su Fundación Ochotumbao.

Y ahora, con el 2019 a punto de llegar a su fin, Clara Lago ha querido compartir con todos sus seguidores una importante reflexión que ha hecho en el año que ha roto con Dani Rovira.

"No sé si será porque se acerca el final del año y una tiende a ponerse más reflexiva (o quizás esto es una excusa como un piano, porque soy una intensita de siempre), pero me apetece compartir la reflexión que me ha provocado el observar esta foto que he rescatado de este verano, por si le sirviera a alguien: ¿Por qué a veces nos permitimos el lujo de vivir como si tuviéramos 7 vidas, cual alma gatuna? La vida es y está sucediendo ya, AHORA. Cómo y con quién decidamos pasarla es una cuestión que deberíamos plantearnos teniendo en cuenta la siguiente pregunta: a mí, ¿cuántas vidas me quedan? Porque, como dijo el sabio @srraez 'la muerte no es triste...lo triste es no saber vivir'. #siemprefuerte #reflexionesbytheface #byebye2019", escribe una sincera Clara Lago en este post.