Chenoa se ha puesto muy en forma durante el confinamiento. La cantante ha conseguido aprovechar bien estos días de cuarentena para conseguir un cuerpazo del que ahora presume en sus redes sociales.

El entrenamiento y seguir una dieta equilibrada han sido claves para conseguirlo, de hecho ella misma lanzaba mensajes motivadores a través de sus perfiles donde se podía ver la evolución.

Y es que su rutina comenzó hace ya algunos meses y aunque ella misma ha asegurado que algunos días le ha costado más que otros, la constancia ha sido la base.

De ahí a que cuando sus fans le han preguntado sobre cómo la ha conseguido, ella no ha dudado en responder a los diferentes comentarios: "El método llamado 'Tábata' me funciona. Es duro y hay que ser constante", o: "La comida igual. No es quitarse mucho, es pensar bien qué vas a comer".

Por eso cuando algún seguidor le ha dicho que está muy delgada, ella no ha dudado en contestar que no ha sido un camino fácil: "Lo que cuesta, jo… ¡que a mí gusta comer todo lo que engorda! Jajajaja".

Sin embargo, han sido muchos los que no han dudado en alabar su esfuerzo y en piropear los resultados: "Tu cuerpazo de cuarentena es muy fuerte" o "Estás mejor que nunca", han sido algunos de ellos.

