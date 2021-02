Chenoa ha visitado el programa de Bertín Osborne en Canal Sur. Allí se ha sincerado sobre algunos de los momentos más íntimos de su vida, y así, dos décadas después, ha hablado sobre su ruptura con David Bisbal y cómo lo vivió.

Y es que su inolvidable momento llorando ante los medios de comunicación con su ya mítico chándal gris, es un momento 'histórico' de la televisión. “Cuando vi las imágenes me di pena hasta yo”, dice ahora entre risas.

Es más, tras pronunciar la famosa frase “Yo en chándal no salgo más” en el documental que reunió a los extriunfitos de la primera edición, lanzó una línea de camisetas y asegura que: “La gente cuando compraba la camiseta quería la gris, la original”.

A toro pasado recuerda con cariño aquella época y asegura que, pese a lo que muchos puedan pensar tanto tiempo después: “No hay tanto lío, es más runrún el que fuera que el que hay dentro”.

Además, afirma que, aunque su vida sentimental ha estado llena de altibajos: “Me lo he pasado bien, también he caído y me he desengañado, pero he aprendido mucho”. Eso sí, el momento en el que la cantante más se emocionaba era en el que hablaba de su actual pareja y prometido, Miguel Sánchez Encinas, con el que ha tenido que posponer la boda ya hasta en dos ocasiones por culpa de la pandemia.

Chenoa ha contado que conoció a su pareja en una cena de amigos: “Es que hasta llegar a una persona como él…”, revelaba entre lágrimas: “Dice una amiga que cuando te pasa algo bueno hay que decirlo muy alto y es justo que me haya tocado un ángel como Miguel”.

También ha explicado lo mucho que él la ha ayudado: “A sentirme muy a gusto conmigo misma, a ser más vulnerable y salir de ese papel duro que conoce la gente. Me ha ayudado a que me quiera, eso lo he encontrado en casa”.

