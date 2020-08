La indignación de Carlos Marco por el trato tras dar positivo en coronavirus: "A otro le puede arruinar la vida"

Carlos Marco ha lanzado un mensaje a través de las redes con el que ha denunciado su experiencia tras haber dado positivo en Covid-19 y con el que ha hecho hincapié en la importancia de ser individualmente responsables. El cantante, ex miembro de la banda Auryn, ha anunciado que el motivo de su ausencia en redes se ha debido a que dio positivo en coronavirus y ha querido mostrar su indignación hacia la sanidad madrileña apelando a la necesidad de la responsabilidad individual.

"He estado ausente estos días porque di positivo en COVID cuando volví a Madrid hace dos semanas. Tuve 2 días de fiebre y tos y se me fue el gusto y el olfato. He tenido la suerte de ser una de las personas que lo pasa con síntomas leves, pero he podido comprobar que necesitamos responsabilidad individual una vez damos positivo o mostramos síntomas", ha comenzado relatando.

El artista ha comenzado a manifestar su indignación cuando ha recalcado que nadie "hizo seguimiento de mis contactos, no me dieron el resultado de la prueba que se quedó olvidada hasta que yo mismo insistí varias veces". Además, ha querido añadir que "de hecho, cuando llegué a urgencias con todos los síntomas hecho un trapo, me dijeron que me fuese a mi casa y me tomara un ibuprofeno", y a lo que "tuve que exigir que le viera un médico (urgencias estaba vacío, solo estaba yo) y ya me hicieron la PCR".

Según sus declaraciones, nadie le dijo qué hacer, ni cuántos días asilarse, ni a quién avisar aun habiendo viajado en avión. Por ello, tuvo que ser él quien iniciara los trámites para conocer el resultado de su test y, una vez siendo conocedor, ser él quien se lo notificó a la seguridad social. Asegura que nadie avisó a sus contactos de su positivo en el virus y que, por tanto, tuvo que volver a tomar la iniciativa y darles la noticia ya que "no había rastreador, ni nada de nada".

Para su sorpresa, "la seguridad social me dio la baja y me dijo que me aislara, pero no me van a hacer la prueba para comprobar que ya no contagio el virus, con la cuarentena ya es suficiente", ha continuado contando. Pero para su tranquilidad, ha certificado que "yo igualmente me he hecho un test de mi bolsillo y ha salido que ya no tengo el virus activo".

A su experiencia más complicada y exasperante ha querido animar a "tener responsabilidad individual si dais positivo'', mostrando, de nuevo, su indignación ya que no siempre podemos esperar que las cosas se hagan de la manera que pensamos, y tú o yo podemos tener suerte y no tener casi síntomas, pero a otro le puede arruinar la vida el virus. Llevemos mascarilla", ha concluido.