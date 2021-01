La confesión más íntima de Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, sobre su orientación sexual

Carla Vigo tiene acostumbrados a sus seguidores a compartir su día a día y sus opiniones, que nunca pasan desapercibidas. Hace varios días la sobrina de la reina Letizia se sumaba a la tendencia de pedirle a sus seguidores que le compararan con un personaje famoso y estos les recalcaban su parecido a la Duquesa de Alba, algo que no le sentó nada bien.

Pero esta semana atrás se ha puesto de moda una nueva tendencia en la que los seguidores le escriben suposiciones a los famosos y ellos deben de contestar si es verdadero o falso, y la joven no se ha podido resistir. "Eres muy sincera y te importa poco lo que digan", "Eres feminista" o "Te quieres hacer más tatuajes", fueron algunas de las suposiciones que afirmó la sobrina de la reina.

Pero para algunos, hubo una que llamó especialmente la atención y es que uno de sus seguidores le puso que si era heterosexual, algo que no dudó en desmentir de manera tajante reconociendo de manera pública que es bisexual. "Falso, soy bi", respondió junto a una bandera del colectivo LGTBI+.

Aunque no solo ha negado o afirmado suposiciones personales, sino que también lo ha hecho con suposiciones familiares. Entre ellas ha respondido a cuestiones sobre su madre, Erika Ortiz, o incluso le han llegado a decir que se parece a su abuelo materno. "No me lo suelen decir, pero ya me lo han dicho varias personas", contestaba la joven después de que le comparasen con Jesús Ortiz.

