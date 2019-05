La espectacular y larga melena rubia de Blanca Suárez

Blanca Suárez ha sucumbido a la tendencia de la temporada y uno de los accesorios favoritos de las hermanas Kardashian, las extensiones. Fueron las hermanas más famosas de la televisión las que pusieron de moda eso de llevar extensiones de pelo infinitas, y parece que la actriz española ha optado por inspirarse en sus extravagantes estilismos.

Así Blanca lució una impresionante melena rubia en uno de los eventos que ha organizado Samsung con motivo de su campaña Smart Girl, de la que es imagen. Un look que recordaba al de la mismísima Khloé Kardashian, la cual casi siempre acude a este accesorio para presumir de pelazo.

Captura Blanca Suárez | Instagram Stories

Además, la novia de Mario Casas se decantó por un minivestido gris con acabado glitter que terminó de dar el toque perfecto.

Ella misma bromeaba con sus seguidores al respecto: "He acabado con las existencias de postizos de esta comunidad. Las tengo todas yo, sorry". Sin duda, se nota que la actriz estaba encantada, ya que no dejó de presumir de ello en sus redes sociales.