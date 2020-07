Beatriz Tajuelo confiesa cómo fue su ruptura con Albert Rivera: "Muy dolorosa"

Beatriz Tajuelo ha hablado con el corazón en la mano sobre su ex, Albert Rivera que, después de que decidiera dar por finalizada su relación con ella a principios de 2019, se enamoró de Malú, con quien se convirtió en papá por segunda vez hace unas semanas. La empresaria ha reconocido que se trató de una ruptura ''muy dolorosa'' porque, aparte de que se tratase del hombre que más le ha marcado en toda su vida, veía su imagen ''cada dos por tres''.

Tajuelo, ahora emprendedora, mantuvo una relación de 5 años con el exlíder de Ciudadanos: ''Guardo muchos recuerdos. La mayoría muy buenos. Lo mejor es que me llevé a mucha gente a la que quiero, aunque algunos se quedaron por el camino'', ha revelado a la revista Semana.

Ella lo tiene claro, y es que Rivera es sin duda el hombre que más le ha hecho mella: ''Totalmente. Era todo tan intenso que esos cinco años se convirtieron en una vida''. Además, se animaba a contar una complicada anécdota, que ''nunca he contado'', y que vivió durante las campañas electorales: ''En la parada de metro de al lado de mi casa, me encontraba diariamente con un póster de tamaño natural de él. Era como si me persiguiera la imagen'', ha recordado.

Sin embargo, Beatriz se queda con todo lo bueno que le enseñó y le aportó la relación y asegura que, a pesar del discreto noviazgo que mantuvieron durante un lustro, no lo hicieron para esconderse: ''En eso Albert fue generoso. Siempre me dio la libertad de acompañarle o no. Si era necesario, me lo pedía''.

Tajuelo, que por el momento parece no haberse vuelto a enamorar, prefiere no desvelar la relación que mantiene a día de hoy con el catalán: ''Él ha rehecho su vida y yo la mía, y prefiero no comentar. Simplemente le deseo la mayor felicidad, porque ha sido una persona importante en mi vida''.

