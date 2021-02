Aurah Ruiz está atravesando una de las etapas más especiales de su vida: ha inaugurado su nuevo proyecto empresarial y su pequeño Nyan ha ganado calidad de vida tras la última intervención a la que se sometió. Sin embargo, no siempre ha sido así. Y es que, han sido muchos los años en los que la televisiva y su actual pareja y padre de su hijo, Jesé Rodríguez, han estado enfrentados e inmersos en batallas judiciales.

Ahora que se han vuelto a reconciliar tras la supuesta infidelidad por parte del futbolista con una amiga de la canaria, los seguidores de la joven han querido preguntarle si le gustaría ampliar la familia. Ha sido a través de un 'preguntas y respuestas' que ha hecho en sus Stories de Instagram donde un usuario le ha preguntado: ''¿Te gustaría tener otro hijo?''.

Una meditada cuestión que, junto a una foto de su niño, ha escrito: ''Con mi bombón ya me vale''. Sin embargo, lejos de ser su esclarecedora respuesta con la que ha dejado entrever que no le gustaría tener más hijos lo que ha llamado la atención, ha sido el sutil pero directo zasca que les ha enviado a las otras ex del deportista, que cada una tiene dos hijos del canario: ''Me gusta marcar la diferencia'', ha puntualizado.

Aurah Ruiz desvela que no quiere tener más hijos | Instagram

Tras su confesión, algunos de sus fans se han preguntado si la razón por la que no quiere tener más hijos es por miedo a que el futuro bebé nazca con la misma enfermedad con la que nació Nyan, algo que Aurah se ha encargado inmediatamente de desmentir: ''Me daría mucho miedo. Lo hemos pasado muy mal y no aguantaría otra vez, pero no es el caso. Nos aseguran que sólo pasa una vez''.

