Anita Matamoros llevaba unos días desaparecida de las redes sociales, algo que había extrañado mucho a sus seguidores ya que la influencer no ha dejado de compartir publicaciones durante la cuarentena.

Pero ahora la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha querido sincerarse sobre lo que le ha ocurrido: "Ayer me tuvieron que operar de urgencia porque desde hace muchos años llevo un diente falso. No es un implante y en muchos sitios se me notaba mogollón. Me tenían que poner un implante pero antes me tenían que rellenar con hueso".

La cosa cambió cuando sucedió lo siguiente: "Me cancelaron la cita con todo esto del coronavirus, me di un golpe en casa y así estaba ayer antes de operarme". De ahí que tuviera que ir a urgencias: "Total que abrieron, me colocaron el hueso de la muela del juicio y me volvieron a cerrar. Llevo como 15 puntos. Sigo teniendo el diete falso pero ya en unos meses me podrán poner el implante".

Finalmente la joven ha querido quitarle hierro al asunto: "Esto es una tontería con todo lo que está pasando, pero os lo cuento porque lo raro sería no hacerlo, os lo cuento todo y no quiero tener secretos. Hay que reírse de este tipo de cosas y nunca tomarlas como drama".

