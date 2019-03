Andrea Duro se ve obligada a aclarar qué parte de su cara no se ha operado

Hay famosas que en vez de responder de forma directa prefieren dejar el agua correr, pero Andrea Duro no es de esas…

Después de los comentarios recibidos tras una imagen que publicó en su cuenta personal de Instagram recientemente, la actriz de 'Amar es para siempre' ha decidido responder a una usuaria de las redes y aclararle que no, que no se ha operado la nariz por mucho que digan.

"Soy la única que piensa que se ha operado la nariz?", escribía dicha usuaria junto a la imagen de Andrea. Tiempo después, la intérprete decidía contestar a esta usuaria de forma directa: "Que no, no me he operado la nariz".