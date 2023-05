Andrea Duro, sobre la ruptura de su ex Juan Betancourt y la tenista Paula Badosa: "No tengo ninguna opinión al respecto"

La ruptura de Juan Betancourt y Paula Badosa se ha convertido en una de las rupturas más inesperadas y polémicas de los últimos tiempos. Inesperada porque nada hacía presagiar que el modelo y la tenista atravesaban una crisis en su relación después de año y medio paseando su amor y su complicidad por todo el mundo; y polémica porque aunque la revista ¡Hola! reveló que había sido el cubano el que había dado el paso de acabar con su noviazgo a principios de primavera, la tenista ha roto su silencio a través de sus redes sociales para asegurar que dicha información es "falsa" y "totalmente al revés".

Paula Badosa y Juan Betancourt | GTRES

Mientras Juan Betancourt guarda silencio, otra de sus exnovias más populares, la actriz Andrea Duro, con la que mantuvo una discreta relación durante dos años, justo antes de conocer a Paula Badosa, ha dedicado unos minutos a la prensa asegurando que no tiene nada que decir sobre su ruptura con la tenista: "No tengo ninguna opinión al respecto" ha asegurado, confesando que aunque no sabe "nada" sobre el modelo, "por supuesto" que le desea lo mejor; "siempre" ha asegurado, demostrando así el cariño que le sigue guardando.

Andrea, por su parte, atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida junto al jugador de pádel Alejandro Galán, con el que está a punto de cumplir su segundo aniversario de amor y con el que seguramente, afirma sonriente, podremos verla disfrutando de las playas españolas este verano.