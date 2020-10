La gran preocupación de Anabel Alonso por su madre: "Ayer por primera vez no me reconoció"

Anabel Alonso está muy feliz desde la llegada al mundo de su hijo Igor, pero esta alegría se ha visto empañada por la situación en la que se encuentra su madre, ingresada durante la pandemia en una residencia.

Así lo reveló la propia actriz al tratar diferentes temas relacionados con la crisis sanitaria por el Covid 19 durante una entrevista con la Cadena Ser: “Mi madre es lo que peor llevo de todo esto. Afortunadamente pasó el Covid-19 asintomática, tenía anticuerpos. Pero, aunque no se la ha llevado el Covid, noto que en cierto modo se la está llevando”.

Y es que durante la pandemia, solo ha podido verla unas pocas veces en persona: “Desde que empezó todo esto la he visto en persona tres veces. Suelo hablar con ella por videollamada, pero no se aclara muy bien, me ve por teléfono. A su nieto lo ha visto una vez y yo noto que va perdiendo”.

Finalmente, Anabel acabó relatando el triste episodio que había vivido recientemente: “Ayer precisamente estuve con ella, me dejaron verla durante una hora, porque se dan cuenta de que la soledad es muy dura. No se están enfermando de Covid, porque lo están haciendo muy bien para que no entre por esa puerta, pero esa soledad… No sé qué es peor. Ayer fue la primera vez que no me reconoció. Hasta ahora todo iba más o menos, tenía días más o menos animados, pero iba… Durante la visita le preguntaba ‘¿te acuerdas quién soy? Y no hubo manera”.

