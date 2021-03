Desde el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, Ana Obregón no ha dudado ni un segundo en compartir a través de su cuenta de Instagram algunas reflexiones que han emocionado a más de un seguidor. Una de las últimas fue por el día del cumpleaños de la presentadora, y es que ella siempre estaba acostumbrada a celebrar este día junto a su hijo, por lo que su ausencia continúa provocándole un tremendo dolor.

Ana Obregón y su hijo Álex Lequio | Gtres

"Fue el cumpleaños más feliz de mi vida porque habías vuelto a nacer. El año pasado no lo celebrábamos, estábamos los dos solos en el hospital del que nunca saliste. No pude ser. No seguimos aquí, ni tú ni yo. Hoy es el cumpleaños más triste de mi vida, y así serán todos. Solo me hace ilusión pensar que cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez", escribía la actriz en su cuenta de Instagram junto a la última felicitación que le dedicó su hijo.

Esta vez ha vuelto a compartir una reflexión relacionada con la Semana Santa, aunque si algo ha destacado es el motivo por el que esta fecha es tan importante, y tan dura, en su vida y en la de su familia. "No me gusta la Semana Santa. Recuerdos que me rompen aún más por dentro. Hace tres años en Semana Santa te diagnosticaron cáncer y el año pasado en el hospital me dista la lección de vida y de amor más dura que nadie puede imaginar", comenzaba así la reflexión que ha querido compartir con sus seguidores.

"Dicen que la cicatriz es el lugar por donde entra la luz. Me imagino que algún día mi corazón, cuando deje de sangrar lágrimas, cicatrizará y ese día renaceré llena de luz. Mientras tanto leo, medito, me desmaquillo la cara y el alma y te echo insoportablemente de menos", continúa en la publicación junto a una foto donde aparece en un balcón rodeada de naturaleza.

