El mensaje de Ana Obregón a su hijo: "Hubieras sido un buen padre"

La pérdida de un hijo no se supera nunca. Especialmente cuando la vida le arrebata a una madre lo que más quiere antes de tiempo. Casi se ha cumplido el primer aniversario de la muerte de Aless Lequio, pero Ana Obregón se resiste a que su hijo caiga en el olvido. Las horas, los días y los meses se suceden pero su herida está tan abierta como el primer día. Llegan los acontecimientos especiales y Ana sigue teniendo muy presente a Àlex en cada uno de ellos.

Ayer, en el Día del Padre, Ana no solo felicitó a su padre, sino que aprovechó para enviarle un mensaje de gratitud al padre de su hijo, Alessandro Lequio: "Hoy no puedo más que agradecerles a los dos que me dieran la vida. Gracias Papa. Gracias Alessandro". Asimismo, en un día tan señalado Ana no pudo evitar acordarse de su hijo, a quien le dedicó las siguientes palabras: “Sé que tú hubieras sido un buen padre como tu padre y tu abuelo.”.

En un día tan especial, la intérprete se dirigía a su vez a todos los padres con unas bonitas palabras: “Feliz día y amor a todos vuestros padres, a los que están aquí y a los que os cuidan desde arriba.”

Por su parte, Alessandro Lequio también ha demostrado que sigue teniendo a Álex en cada uno de sus pensamientos. En su primer Día del padre sin su hijo, el aristócrata le ha dedicado a su vástago una emotiva publicación, en la que sin necesidad de usar una sola palabra, nos ha transmitido lo mucho que le añora.

