El conmovedor vídeo que Ana Obregón ha publicado de su hijo Álex Lequio: "Os tengo que confesar que echo mucho de menos que me llame 'mamá'"

Ana Obregón se encuentra afrontando el verano más doloroso de su vida: el primero sin su hijo Álex Lequio. El joven, que fallecía el pasado mes de mayo a los 27 años a consecuencia de un cáncer, ha dejado un inmenso vacío en el corazón de su madre que batalla, día tras día, contra el enorme pesar y tristeza que le inunda. Ahora, la actriz ha compartido con todos sus seguidores, para agradecer todo el apoyo recibido, un vídeo que recopila varios momentos de la infancia de Álex, como el día que cumplía 4 añitos, para homenajear al que, por siempre, será el amor de su vida.

"Hoy quería compartir con vosotros estas imágenes que forman parte de lo que queda de mi corazón. Lo hago como agradecimiento de vuestros cientos y cientos de miles de mensajes de amor y bondad que me conmueven y acompañan en mi camino de lágrimas. Leo todos y cada uno de ellos", ha comenzado escribiendo en el tierno vídeo de su hijo.

"Gracias mi Aless por haberme regalado 27 años de momentos de una felicidad inmensa y única. Gracias por aquella flor que me diste con dos años y que aún guardo en un cajón. Gracias por las infinitas veces que me has llamado lo más bonito que me han dicho en toda la vida: <<Mamá>>". Y es que, en una parte de la grabación, en la bañera y mirando a cámara, el pequeño Alex aparece diciéndole a su madre: "Mamá preciosa".

"Os tengo que confesar que echo mucho de menos que me llame 'mamá', aunque a veces, sólo a veces, escucho su voz llamándome ''mamá'' desde algún lado de la eternidad. #Gracias #AlessForever'', ha concluido su conmovedor texto, que el padre de su hijo, Alessandro Lequio, ha querido comentar: "La tragedia convierte el lenguaje en algo estéril. #AlessForever".

