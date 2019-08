Aitana se encuentra viviendo un auténtico sueño, de eso no cabe duda. La cantante está pasando uno de los mejores veranos de su vida, con diferencia, y es que triunfa tanto profesional como personalmente.

Si bien su gira 'Play Tour' no le da más que alegrías y le permite viajar por toda España, la joven ha tenido incluso el honor de cantar en el Teatro Real de Madrid, una experiencia que la propia Aitana ha calificado de increíble. De hecho, la extriunfita ha sentido la necesidad de compartir con sus seguidores la gran cantidad de emociones que está experimentando, y lo ha hecho mediante un bonito mensaje de agradecimiento.

"Estos días han sido un preciosa locura. Quiero agradecer a la gente que vino a Gijón Life y a Magdalena en Vivo en Santander, por aguantar la lluvia y el frío solo por verme y disfrutar del concierto... la sensación que sentí fue increíble y veros cantando, bailando, llorando y riendo bajo la lluvia fue de admirar, gracias por estos momentos que me dais. En estos días también he tenido la increíble oportunidad de cantar en un sitio emblemático como es el Teatro Real de Madrid @umusicfestival , nunca jamás imaginé que algo así me pasaría, bueno o sí, pero simplemente porque soñar es gratis. Lo que voy a decir ahora quizás es muy “moñas” pero es surrealista ver como todos esos sueños que he tenido desde niña se van haciendo realidad, cuando yo siquiera confiaba en mi. Ayer estuve en Sanxenxo y la gente desprendía una felicidad y una energía arrolladora, de verdad, no paraban de levantarse de la silla, bailar, cantar, vivir el momento... ver como disfrutáis con #PlayTour es algo que me hace enormemente feliz y yo solo venía a agradecéroslo. Gracias", ha escrito junto a la publicación.

Por otra parte, su relación con Miguel Bernardeau no puede ir mejor, y aunque rehuya cada vez que los medios le preguntan por él, queda claro que juntos son de lo más felices. Así les pudimos ver hace poco comiéndose a besos en Ibiza. ¿Qué destino habrán elegido ahora que han sido pillados en el aeropuerto? ¿Volverán de nuevo a la isla pitiusa? Sin duda alguna, este está siendo un verano inolvidable para la pareja.

