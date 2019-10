Este miércoles Pilar Rubio volvió a sorprendernos con uno de sus retos en 'El Hormiguero'. La colaboradora se superó tocando el violín y, además, contó con la ayuda del grupo musical Mägo de Oz y juntos interpretaron el tema 'Fiesta Pagana' en directo.

Mohamed, el violinista del grupo madrileño, confesó durante el programa de Antena 3 que tocar bien el violín requiere mucho tiempo de dedicación: "Normalmente requiere de estudios en el conservatorio entre 2 a 3 años, algo que Pilar Rubio consiguió en pocos días, y gracias a ensayos intensivos de muchas horas".

Peo lo que no sabían los espectadores es que Pilar había tenido una gran ayuda en casa, y es que su marido, Sergio Ramos, le echó una mano a la periodista con guitarra en mano: "El que siempre está ahí, apoyándome en cada paso que doy. Viviendo conmigo cada uno de mis retos en @elhormiguero. Da igual la hora o el día...mi amor, mi vida @sergioramos . De hecho, aquí ha tenido que sufrir bastante escuchándome cómo practicaba con el violín, que sonaba a puerta oxidada o peor".

