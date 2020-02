Kobe Bryant falleció el pasado 26 de enero en un terrible accidente de helicóptero en Los Ángeles. El jugador iba acompañado de otras siete personas, que también perdieron la vida, entre ellas su hija Gianna Bryant, de 13 años.

Kobe deja huérfana a la familia numerosa que había formado junto a su mujer, Vanessa Laine, con la que se casó en 2001 y tuvo cuatro preciosas hijas: Gianna, Natalia, Bianca y Capri, de tan solo siete meses.

Ahora que han pasado varias semanas del trágico suceso que desoló al mundo entero, se ha filtrado cómo será el 'memorial' en conmemoración del exjugador de los Lakers y su hija de mayor. Una ceremonia que se ha encargado de organizar Vanessa Laine; y según publica en su cuenta de Instagram se trata de "la celebración de toda una vida".

Al 'memorial' asistirán amigos, familiares, funcionarios y jugadores de la NBA, además de algunos políticos locales. Los asientos restantes serán sorteados entre los miembros del público según su orden de llegada.

La ceremonia se llevará a cabo en el Staples Center el 24 de febrero, donde la capacidad de asientos es de 20.000 personas. Y es que es un hecho que a cientos de miles de seguidores les gustaría honrar a la gran leyenda de la NBA. Según informan determinadas fuentes policiales para la plataforma TZM: "Se espera que la participación sea tan masiva que están alentando a las personas que no reciben boletos, a quedarse en casa y ver el entierro a través de la televisión".

Desde aquí queremos ofrecer nuestro apoyo a la familia, y en especial, a la valiente esposa y madre coraje, Vanessa, quien ha realizado un pequeño homenaje a "sus dos ángeles" a través de sus redes sociales: "He sido reacia a expresar mis sentimientos en palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se hayan ido. No puedo procesar ambos al mismo tiempo. Es como si estuviera tratando de procesar la desaparición de Kobe, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá a mí. Se siente mal ¿Por qué debería poder despertarme otro día cuando mi bebé no puede tener esa oportunidad? Me estoy volviendo loca. Tenía tanta vida que vivir. Entonces me doy cuenta de que necesito ser fuerte y estar aquí para mis 3 hijas. Loco, no estoy con Kobe y Gigi, pero estoy agradecido de estar aquí con Natalia, Bianka y Capri. Sé que lo que siento es normal. Es parte del proceso de duelo. Solo quería compartir en caso de que haya alguien por ahí que haya sufrido una pérdida como esta. Dios, desearía que estuvieran aquí y esta pesadilla hubiera terminado. Orando por todas las víctimas de esta horrible tragedia. Por favor continúen orando por todos", y así expresaba su dolor Vanessa Laine a través de su último post de Instagram.

Seguro que te interesa...

La impresionante herencia que ha dejado Kobe Bryant a su familia tras su trágica muerte