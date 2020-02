Este 31 de enero se ha estrenado el esperado tráiler de 'Fast and Furious 9' y para hacer más amena la espera, Universal Pictures organizó un gran evento llamado 'The Road to F9' donde estaban invitados grandes artistas como Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna y Ludacris que ofrecieron un concierto en Miami (Florida).

Y entre rostros tan conocidos se encontraban, como no, el reparto de las películas: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Tyrese Gibson.

Durante el evento, Diesel mencionó que toda su familia estaba allí presente, incluida Meadow Rain Walker, la hija de su gran amigo y compañero. Uno de los momentos más emotivos de esta gala fue cuando comenzaron a reproducir un vídeo donde aparecían imágenes de todos los actores recordando las ocho anteriores películas, incluyendo Dwayne Johnson y el fallecido Paul Walker.

Poco después, Wiz Khalifa y Charlie Puth interpretaron sobre el escenario 'See You Again', tema de la banda sonora de la séptima película en la que se tuvo que recrear el personaje de Walker para poder terminarla. Los cantantes le dedicaron la actuación a Brian O'Conner, el personaje de Walker.

Estas conmovedoras imágenes (que puedes ver en el vídeo de arriba) recordando sus escenas junto a la gran interpretación de los artistas, supusieron un gran homenaje a Paul Walker que los fans no han dudado en agradecer en redes sociales.

