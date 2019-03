Alba Carrillo y Feliciano López pasean su amor por Nueva York

LA MODELO PUBLICÓ SUS FOTOS EN INSTAGRAM

¡'Love in New York, New York'! Alba Carrillo y Feliciano López están viviendo unos días inolvidables en la ciudad de los rascacielos donde el protagonista indiscutible es el amor. Y es que por motivo del Us Open de Tenis la pareja ha aprovechado para vivir toda una experiencia de amor a la neoyorkina y han paseado su relación por la Gran Manzana, el Empire State o en el mismísimo Broadway. Así la modelo ha presumido de novio en Instagram donde ha inmortalizado cada instante.