"¡Sólo lo hago en Campanadas!": Pedroche y Chicote desvelan algunos secretos de la última noche del año

El look de Cristina Pedroche no es el único secreto de las Campanadas. Sí, es el mejor guardado y el que más expectación genera en toda España. De hecho, sólo ella y un círculo de gente a su alrededor muy reducido lo ven antes de las Campanadas, como bien nos contó Alberto Chicote. Sin embargo, no es el único secreto que esconden de esa velada tan especial.

Es más, el propio Chicote nos desvela en este vídeo un detalle muy curioso e interesante sobre su look: “Cada año me pongo unos gemelos diferentes". ¡Y la temática de algunos años nos ha dejado alucinados!

Ante la pregunta a si tienen algún amuleto o superstición para Nochevieja, Cristina se ha sorprendido a sí misma al darse cuenta de que sí tiene una pequeña tradición que ya sólo lleva a cabo "el día 31 con todos los españoles. Desde que doy las Campanadas, sólo lo hago en Campanadas”.

¿Quieres descubrir éstos y más secretos sobre la noche más divertida del año y sus presentadores estrella? Sólo tienes que darle al play y descubrirlos.