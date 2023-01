El truco para perfeccionar tus cócteles con limón

Si te gusta hacer tur propios cócteles, hay un ingrediente que no puede faltar en tus elaboraciones: el limón es todo un tesoro gastronómico que aporta frescor y un interesante toque cítrico que potencia el sabor. En el vídeo te mostramos cómo incorporarlo a cualquier bebida para que esté bien integrado.

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España. Con esta iniciativa se busca que se valoren y aprecien sus propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.