La versatilidad del limón le ha convertido históricamente en un alimento con un amplio abanico de posibilidades gastronómicas, que van desde formar parte de cualquier tipo de entrante en las comidas y cenas hasta ser el ingrediente principal de postres deliciosos. A su vez, tampoco se puede olvidar que este producto de lujo puede protagonizar diferentes cócteles, o darles un toque especial con su característico sabor ácido. Estas cualidades, sumadas a sus beneficios nutricionales, lo han ensalzado como uno de los integrantes más populares de la saludable dieta mediterránea.

Quien tiene un limón, tiene un tesoro, pues es una fuente importante de vitamina C. Este nutriente, aparte de promover el funcionamiento normal de nuestro sistema inmunitario, contribuye a la formación de colágeno para el correcto funcionamiento de huesos y cartílagos. De igual modo, ayuda a disminuir la fatiga y el cansancio, así como a optimizar la asimilación del hierro.

En cuanto al ámbito de la coctelería, hay pocas guarniciones para cócteles más llamativas que una rodaja de limón deshidratado. Para ello, primero hay que cortar el limón en rodajas finas y uniformes para, después, introducirlas en un horno durante cuatro horas a la temperatura más baja. Esta técnica le proporcionará un toque especial a tus cócteles y, sobre todo, mucho sabor.

Si eres de los que prefieren el limón bien fresco, el mixólogo Tupac Kirby, embajador de la campaña Welcome to the Lemon Age, nos descubre la receta de su sabroso Granizado de Limón:

Ingredientes:

- 8 limones Fino o Verna

- 16 cl de sirope de azúcar

- 4 rebanadas de melón cortado

- 6 gotas de azahar

- Caviar cítrico

- Hielo

Elaboración:

1. Cortamos por la mitad los limones y exprimimos todo el jugo.

2. En un vaso de batidora, añadimos el zumo de limón, sirope, azahar, melón y algo de hielo. Mezclamos bien y reservamos.

3. Cortamos el caviar cítrico por la mitad y también un poco de la piel del limón.

4. Servimos la mezcla y decoramos con el twist de limón y el caviar.

Granizado de limón | The lemon age

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España. Con esta iniciativa se busca que se valoren y aprecien sus propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.