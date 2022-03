Desde el año 2015 el limón cultivado en Europa ha incrementado un 10% su presencia en la cesta de la compra de los europeos debido a la multitud de beneficios que esconde en su interior, convirtiéndose en uno de los superalimentos más populares de la dieta mediterránea, considerada la más saludable del mundo por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).

Y es que tanto la fragancia y la acidez de su jugo como el sabor de su piel hacen que este cítrico sea un ingrediente idóneo para desarrollar la creatividad en el ámbito gastronómico. De hecho, ofrece un sinfín de opciones culinarias, que van desde el entrante hasta el postre, dado que casa a la perfección con comidas dulces y saladas. De esta manera, puede utilizarse para el aliño de ensaladas, acompañar mariscos, arroz, sopas, pescados, carnes y condimentar pasteles y tartas.

Pero su principal atributo es el alto contenido de vitamina C, ya que en 100 g de producto hay 50 mg de este nutriente; es decir, casi la mitad del consumo diario recomendado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que en adultos oscila entre 95 y 110 mg al día. Llegando a 105 mg para las mujeres embarazadas y a 155 mg para las madres en lactancia.

La vitamina C, aparte de contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario, contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, piel, dientes y encías. Asimismo, colabora en la regeneración de la forma reducida de la vitamina E, disminuye la fatiga y el cansancio, y optimiza la absorción del hierro.

Dichos atributos son muy apreciados por tanto por los expertos en nutrición como por los deportistas profesionales. Tanto es así que el piragüista Saúl Craviotto, quien ha logrado cinco metales en sus participaciones en los Juegos Olímpicos, afirma que recurre a diario a esta fruta porque “ayuda a disminuir la fatiga” tras los entrenamientos intensos. “Por las mañanas, tomo un zumo de cítricos entre los que hay limón y pomelo. Es una bomba de vitamina C”, puntualiza.

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, la cual tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien más propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El limón europeo, el gran desconocido de la dieta mediterránea