Por qué debes incorporar YA el limón a tus rutinas de belleza

El limón cultivado en Europa cada vez es más conocido en todo el mundo, al diferenciarse del resto por sabor, calidad y frescura. Esto se debe a que el sector basa su producción en el modelo europeo, uno de los más exigentes en el ámbito de la seguridad alimentaria, y a que se trata de un producto natural, sin grasa y fuente de vitamina C. Pero este cítrico esconde otros beneficios.

Y es que del limón se aprovecha absolutamente todo, característica que también amplía su uso, fuera de la gastronomía, a la cosmética, puesto que es rico en flavonoides, aceites esenciales, minerales y la mencionada vitamina C. De hecho, es este último nutriente el que le convierte en un ingrediente muy especial e idóneo para tomarlo en cuenta en las rutinas caseras de belleza.

Gajos de limón europeo | The Lemon Age

1. Reduce la grasa del pelo gracias a su efecto astringente que minimiza la secreción de sebo capilar.

Beneficios del limón en tus rutinas de belleza

2.Calma el acné y exfolia la piel, ya que el ácido ascórbico neutraliza los radicales libres y protege las células contra el daño oxidativo. También tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias.

3.Blanquea las uñas debido a que es un buen disolvente de sustancias tóxicas. Además, actúa como desinfectante para las manos porque su alto nivel de acidez cambia el PH de las células bacterianas, creando un espacio más ácido en el que no pueden sobrevivir.

A continuación te facilitamos un truco para que puedas incluir el limón en tus rutinas de belleza diaria y te ayude a eliminar las impurezas de la piel.

Prepara tu mascarilla de avena y limón

Ingredientes:

•1 cucharada de cáscara de limón rallada, seca y triturada finamente

•2 cucharadas de avena

•2/3 cucharadas de agua

Elaboración:

1.Muele o tritura las hojuelas de avena y mézclalas con la cáscara de limón en polvo.

2.Mezcla con suficiente agua para hacer una pasta cremosa.

3.Aplica uniformemente sobre el rostro y escote limpios con los dedos o un cepillo, evitando la zona de la boca y los ojos. Déjala actuar de 10 a 15 minutos.

4.Retira con un paño húmedo y tibio.

La Lemon Age, una forma de vida

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, la cual tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien más propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El limón europeo, el gran desconocido de la dieta mediterránea