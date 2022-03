Milkshake y zumo detox de limón: cómo preparar estas bebidas de moda fácilmente

La tendencia saludable ha modificado los hábitos de consumo entre los españoles, que ahora se fijan más en las propiedades nutricionales y los beneficios de los alimentos. De esta manera, en una época en la que cada vez hay más personas que llevan una vida sana y que les gusta probar sabores nuevos, el limón se ha convertido en un producto indispensable para la gastronomía.

Producto natural, sin grasa y fuente de Vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, el limón europeo es un ingrediente de moda. Y es que este cítrico, su zumo enormemente refrescante y su piel permiten elaborar infinitas propuestas como los mocktails, smoothies o milkshakes. Así lo reconocen algunos de los principales bartenders, que consideran al limón como un elemento innovador y fresco para probar en casa con estas novedosas recetas.

Por ejemplo, para Ana Isabel Díez, mixología y amante de la repostería, “el limón aporta frescor y estructura las bebidas”. De este modo, ha elaborado una propuesta centrada en la versatilidad de este cítrico, puesto que “se trata de un alimento del que se aprovecha absolutamente todo”. En este caso, ha empleado el zumo de limón y su cáscara para infusionar la leche, según explica.

Sweet Lemon Milkshake, por Ana Isabel Díez

Ingredientes para cuatro raciones:

4 limones Fino o Verna

280 gr de yogur griego

500 ml de leche infusionada

160 ml de sirope de vainilla

Elaboración:

Para lograr la leche infusionada, en un cazo ponemos la leche, la piel de dos limones y dos ramas de canela. Después lo calentamos sin que llegue a hervir y lo dejamos reposar en la nevera entre 10 y 15 minutos.

1. Agregamos todos los ingredientes a la batidora con un poco de hielo.

2. Exprimimos los 4 limones e incorporamos el zumo.

3. Batimos unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea y servir.

Por su parte, para el chef Sebastián Pasch “el limón es muy bueno, sobre todo por la mañana, antes de desayunar”. Por esta razón, su propuesta ‘detox’ está dirigida a ayudar a que nuestro organismo depure y elimine toxinas al inicio de cada día.

Detox de pomelo y limón, por Sebastián Pasch

Ingredientes:

2 limones fino o verna

Zumo de 2 pomelos

2 cucharadas cúrcuma molida

1 cucharada de jengibre en polvo

1 pizca de pimienta de cayena

4 cucharadas de aceite de linaza

400 ml de agua

Elaboración:

1. Partimos los limones por la mitad y exprimimos el jugo en el vaso de una batidora.

2. Incorporamos el jugo del pomelo, agua, cúrcuma, jengibre, cayena y aceite.

3. Mezclamos bien hasta integrar todo y servimos al momento.

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, la cual tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien más propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El limón europeo, el gran desconocido de la dieta mediterránea