Centro de mesa de limones y cítricos

Con solo unos limones y unas ramas verdes puedes conseguir un centro de mesa natural y que encaja bien con cualquier mantel y ocasión. Bastará con usar un rectángulo de espuma floral, esos cuadraditos verdes que suelen usar en cualquier floristería, o en su defecto un trozo de poliestireno o corchopán, e ir clavando en él las distintas ramas verdes, que pueden ser de pino para resaltar la temporada navideña, hasta cubrir el total del rectángulo. Después, solo tendrás que superponer los limones u otros cítricos que quieras añadir al conjunto.

Además, si la comida o cena para la que hayas preparado el centro de mesa incluye marisco, ya tendrás a mano los limones que tus invitados pueden usar para añadir a la comida. ¡Una idea muy práctica!

Árbol de Navidad realizado con limones deshidratados

Si prefieres crear un elemento decorativo aún más navideño, otra opción es usar rodajas de limón deshidratado. Sólo tendrás que comprar aparte un cono de poliestireno para ir forrando toda su forma con dichas rodajas de limón, que tendrás que pegar echando mano de una pistola de silicona. Podrás añadir lazos o guirnaldas para que quede más lucido el resultado final.

Corona de Navidad para decorar la puerta de casa

Decoraciones navideñas con limón para la puerta de casa | iStock

Las rodajas de limón deshidratado dan mucho juego a la hora de decorar, y también nos pueden servir para alegrar una corona de Navidad para la puerta de tu casa. El resultado puede ser tan elegante como el que te mostramos bajo estas líneas.

El uso del limón como elemento decorativo en tus platos navideños

Y no podemos olvidar que el limón también tiene potencial para decorar tus platos navideños. Puedes cortarlo de forma original para que sea un elemento más que haga tus platos atractivos, o usar su corteza para aromatizar tus elaboraciones culinarias.

Las cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España. Con esta iniciativa se busca que se valoren y aprecien sus propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.