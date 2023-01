¡No tires las cáscaras de limón! Trucos para reaprovecharlas

Un cítrico con múltiples propiedades como es el limón tiene la ventaja de que todas sus partes son aprovechables, incluida su cáscara. Es un fruto con un alto contenido en vitamina C, por lo que es un poderoso antioxidante.

Además, su corteza posee un fino aroma y es útil tanto para recetas de cocina como para aromatizar nuestro hogar. Estos son algunos usos que puedes darle a la cáscara del limón:

Ralladura de limón para tus bizcochos y recetas dulces

El tradicional bizcocho de yogur con ralladura de limón sigue conquistando a los paladares más exquisitos por su delicado sabor. Así que ya sabes, la próxima vez que uses el zumo de un limón y no quieras tirar su corteza sin más, haz ralladura de limón y enciende tu horno para elaborar un rico bizcocho.

Cortezas de limón confitadas

Si has usado una gran cantidad de limones y quieres aprovechar todo su potencial, otra opción es confitar su corteza, para ser usada más tarde en elaboraciones dulces o de forma decorativa. Para ello solo tendrás que cortar con cuidado la piel del limón en forma de tiras y meterlas en agua hirviendo durante 2 minutos. Tendrás que esperar a que se enfríen para repetir el mismo proceso un par de veces más. Mientras tanto, elabora un almíbar sencillo con agua y azúcar y cuando lo tengas listo introduce las cortezas en la disolución hasta que se consuma.

Aceite de oliva aromatizado con limón

Si quieres darle a tus ensaladas un delicado toque cítrico, otra gran idea es introducir corteza de limón en tu aceite de oliva favorito. Usado así, en crudo, dotará a tus platos un toque de lo más especial. Si quieres ponerte más creativo, puedes añadir también unas ramas de romero. Cuanto más tiempo lo dejes macerando, tendrá un sabor más intenso.

Las cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España. Con esta iniciativa se busca que se valoren y aprecien sus propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.