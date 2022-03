La sostenibilidad ha pasado a ser un concepto que en la actualidad está en boca de todo el mundo, especialmente entre los consumidores más preocupados por el futuro del planeta, que incluso la han hecho suya como una exigencia primordial ante la que no cabe ningún tipo de negociación. Por ello, el limón producido en Europa se ha erguido como uno de los alimentos que componen la dieta mediterránea más involucrados en la lucha contra el cambio climático.

Y es que el limón de origen europeo es un excelente fijador de gases de efecto invernadero, al capturar 340.000 toneladas netas de CO2 por año, cifra equivalente a la contaminación que causan más de 140.000 coches de gasoil recorriendo cerca de 20.000 km. Esto se debe a que Europa dispone de un bosque de limoneros que supera los 15 millones de ejemplares, donde cada árbol absorbe unos 22,6 kg anuales de CO2, según el estudio ‘Huella de carbono del sector del limón español’ elaborado por la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO).

La fijación de gases de efecto invernadero resulta determinada por las diversas técnicas que aplican los productores de limón en Europa. Así, el incremento de la superficie ecológica a lo largo de la última década ha colaborado en reforzar la captura de CO2. “Además, este tipo de cultivos proceden de una agricultura que conserva y protege la biodiversidad al fomentar la plantación de setos y arbolado y suprimir productos de síntesis que afectan a la fauna que rodea las explotaciones y a la cadena alimentaria”, declara José Antonio García, director de AILIMPO.

De hecho, el sector del limón en Europa está próximo a la meta fijada en la estrategia "De la Granja a la Mesa" del Pacto Verde europeo, que tiene como objetivo que en 2030 el 25% de las explotaciones sean ecológicas. Por ejemplo, España ya ha adaptado 8.300 hectáreas a este fin, según el Ministerio de Agricultura español, lo que supone más del 17% de su extensión de limón. El dato es muy relevante, puesto que los productores españoles aportaron durante la campaña 2020/21 el 65% (1.100.470 toneladas) del limón comunitario, según Eurostat, por delante de otros países productores como Italia, con 473.280 toneladas; Grecia, con 87.190 toneladas; Portugal, con 25.200 toneladas; Francia, con 16.690 toneladas; o Chipre, con 5.280 toneladas.

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, la cual tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien más propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.

