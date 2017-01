Belén López: "Interpretar a Elena es el regalo de mi vida"

¿En qué ha cambiado Elena desde que empezó en ‘Amar es para siempre’?

Creo que ahora tiene más poder, ella está manejando a todos y mueve sus hilos. También ha ganado mucha más seguridad en ella misma.

Elena está muy resentida y muy dolida

¿De dónde viene el odio de Elena hacia Valeria?

Elena esperaba un hijo del padre de Valeria, su cuñado, pero le prohibieron tener ese hijo, cosa que no pasó con su hermana, que tuvo a Valeria. Elena está muy resentida y muy dolida. No ha podido hacer desaparecer ese odio de su alma.

¿Qué camino va a llevar su relación con Augusto?

Ya se ha roto el pacto que había entre ellos, pero Elena piensa que una buena amistad siempre tiene arreglo, y ella ha estado muy enamorada de Augusto… Nunca se sabe porque siempre estará ese tira y afloja entre ellos.

¿Te gusta interpretar a un personaje tan malvado como parece Elena?

Estoy encantada, estoy feliz de interpretar a Elena, es el regalo de mi vida (risas). Al principio tenía mis reticencias, pero ahora estoy encantada. Toda actriz quiere interpretar a una malvada, es muy divertido y estoy feliz, de verdad.

¿Recuerdas alguna anécdota con espectadores de la serie?

Hay algunos que me paran y me dicen: “que mala eres en la serie” (risas) pero luego se ríen y creo que hasta les cae simpática. El otro día estuve en el Mercado de Motores en el Museo del Ferrocarril y una señora en un puesto no quería atenderme porque Elena es muy mala y yo le decía: “pero que yo no soy así, yo soy muy simpática” (risas).

Tras unos meses en ‘Amar es para siempre’ ¿Cómo está siendo tu experiencia en la serie?

Una experiencia estupenda y maravillosa. Es una serie diaria que requiere muchísimo esfuerzo y trabajo, pero estoy muy contenta con el equipo y con mi trabajo.

¿Qué diferencias has notado con otras producciones en las que has trabajado?

Cuando era pequeña hice una serie diaria, pero no tenía un personaje tan protagonista y no me dí cuenta de lo duro que es, es un ritmo frenético, tienes que estudiar un montón de secuencias el fin de semana, porque entre semana no te da tiempo. Por eso hay una diferencia grandísima con otras producciones en las que he trabajado. Estoy guardando todas las separatas que hago, aunque no sé qué haré con ellas al final, pero es un volumen tan grande que parece una enciclopedia (risas).

Estoy muy satisfecha y agradecida por la nominación a Los Goya

¿Qué te ha aportado el personaje de Elena a tu carrera?

Un cambio de registro brutal, he tenido mucha suerte con los personajes que he hecho, todos muy dispares, pero nunca había hecho ‘una Elena’, es maravillosa.

¿Qué supone para ti la nominación como Actriz Revelación a los Goya de este año por ’15 años y un día’?

Todavía no me lo creo (risas) Cualquiera querría tener una nominación a los Goya. Estoy muy satisfecha y muy agradecida.

¿Te lo esperabas?

No, para nada.

Si lo ganas ¿ya sabes cómo lo vas a celebrar? ¿Has reservado algún lugar especial en casa?

Si lo gano lo celebraré como me gusta, entre amigos y con una guitarra. Todavía no le he reservado ningún lugar porque sólo con hacer la película ya fue un premio para mí, que se llevara los galardones que se llevó en Málaga, más premio aún, que la seleccionaran para los Oscar, mejor, mi nominación… y si me lo dan ¡imagínate! El premio más grande es ver la alegría que le da a la gente, nunca había visto a la gente tan contenta por algo que me pasara a mí, ¡que más premio que ese!