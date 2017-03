¡Vota por la mejor actuación de la primera gala de 'Tu cara no me suena todavía'!

RANKING | GALA 1

Una gala 'prohibida' con reconciliación incluida. El estreno de 'Tu cara no me suena todavía' no ha dejado indiferente a nadie. Los concursantes anónimos brillan como auténticas estrellas y revolucionan el plató con sus brillantes imitaciones. Cristóbal Garrido como Olga Guillot, Fran Valenzuela imitando a Alejandro Sanz o Patricia Aguilar convertida en Mónica Naranjo han sido algunas de las actuaciones más destacadas de la noche. ¿Cuál ha sido tu favorita? ¡Vota en nuestro ranking!