Así logra Lucía el primer pleno de la temporada al enamorar a los cuatro coaches: “Eres una superestrella”

La primera talent en estrenar el escenario de La Voz Kids este año es Lucía. Ella tiene 11 años y está a un paso de cumplir su sueño al pisar el escenario de La Voz Kids.

Lucía ha sido la primera cantar en esta nueva temporada de la edición y lo ha hecho con una canción muy especial. ‘Maybe this time’ de Lizza Minnelli ha sido el tema escogido para enamorar a los cuatro coaches.

Su increíble voz ha convencido a los cuatro coaches que a medida que pasaba la canción han ido girando sus sillas para tenerle en su equipo.

¡Lucía se lleva el primer pleno de la temporada! Lola Índigo estaba muy sorprendida con su actuación: “Te he visto tan superestrella que no me lo podía creer”, señala.

David Bisbal ha estrenado el superbloqueo con Edurne, aunque aseguraba que lo había hecho sin querer: “Te mereces lo que está pasando esta noche aquí”, le decía a la pequeña talent.

Manuel Turizo ha ido a por todas y también ha estrenado el superbloqueo con David Bisbal: “Te escuché y me encantó. Estabas cantando con el corazón”, señala.

La pequeña ha decidido irse al equipo de Lola Índigo que abre el equipo de la bailarina en esta sexta edición de La Voz Kids. ¡Insuperable!