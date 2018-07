No hay canción de Alejandro Sanz que se le resista a Fran Valenzuela

MEJORES MOMENTOS | GALA 1

Fran Valenzuela nos ha dejado el ‘Corazón partío’ con su interpretación, el jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’ se ha quedado con ganas de mucho más y le han puesto a prueba ante el repertorio del artista con 'Pisando fuerte', 'Cuando nadie me ve' y 'A que no me dejas'. ¡Vaya crack!