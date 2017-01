En principio, uno de los hermanos de Antonio Ojeda no quiere contarle nada a Espejo Público sobre su hermano y sobre su posible relación con la desaparición de Yeremi. Nos ha confirmado que no sabe nada de su hermano y no quiere saberlo, aunque piensa que todos son mentiras. "La Guardia Civil nos preguntó por la vinculación de mi hermano con la desaparición de Yeremi".