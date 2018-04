Francisco Rico: "No me convencen las explicaciones de Cifuentes, normalmente esto supondría una dimisión"

A Francisco Rico no le convencen las explicaciones que ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. "No he oído gran cosa pero por los precedentes no me lo creo. Tanto en España como en Italia tenemos una moral más laxa y cierta simpatía por los pícaros, dentro del mundo de la Política todo se convierte en un arma, en la vida diaria somos mas tolerantes. Normalmente esto supondría el final de la vida política pero aquí no tenemos experiencia en ese tipo de dimisiones", señala.

El académico de la RAE está a punto de publicar 'Paradojas del independentismo'. Este 'cervantista' confeso asegura que Cervantes tenía gran simpatía por Barcelona. Rico no se toma en serio el independentismo catalán. "Estos artículos son un pitorreo. No creo que tenga fuerza, ni planes de verdad ni posibilidad de gobernar. Habrá campesinos en la zona de Vic que piensen que es comprensible pero no creo que la gente pueda tomarse en serio este proyecto", subraya Rico sobre el proceso independentista en Cataluña.

Sobre la bronca que mantuvo con el también académico y escritor Arturo Pérez Reverte, ha explicado que Reverte "llamó gilitonta y tonta de la pepitilla a una académica, a una de las más brillantes" y él salió en su defensa. "Como estoy chapado a la antigua me parecía que no era intolerable y afeé su conducta", señala. Desconoce por qué Reverte "insultó de esa forma tan grosera a una compañera" pero considera que "no hay excusa ni pretexto, no se puede ser neutral porque hay un culpable".