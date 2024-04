Rosario Mohedano se pronuncia sobre Antonio Tejado, en prisión provisional: "No nos afecta"

Rosario Mohedano ha hablado alto y claro sobre cómo logró dejar atrás los difíciles momentos que vivió junto a Antonio Tejado, en prisión provisional acusado de ser el autor intelectual del asalto a la vivienda de María del Monte.

"Ya lo he superado, miro por mi hijo que es lo más importante", ha dicho la sobrina de Rocío Jurado, cuyo nombre volvió a protagonizar titulares cuando el sevillano fue detenido el pasado mes de febrero.

Dos meses después, ha sido ella quien ha recordado los dos años que pasó junto a su expareja. "Toda esa gente que ahora me llama para saber lo que opino me criticaron duramente y no creyeron mis palabras", ha asegurado.

En esta entrevista, además, Rosario Mohedano ha confesado que supo de la detención de Antonio Tejado antes de que la noticia trascendiera a los medios.

Unas declaraciones que se producen días después de que la justicia haya vuelto a denegar la libertad provisional a Tejado y ahora que también sabemos que antes del robo a la casa de María del Monte, la cantante y su sobrino intercambiaron varios mensajes hablando de relojes.

Eso sí, por mucho que el presente judicial de Antonio Tejado sea complicado, Rosario Mohedano lo tiene claro: "No nos afecta". Tamara Gorro ha contado en exclusiva que Rosario Mohedano tiene una relación cordial con el sevillano porque tienen un hijo en común.

Además, ha confirmado que el sobrino de María del Monte le pidió perdón.