El periodista que tuvo la bronca con Maradona: "Me soltó un codazo y luego me tocó la cara"

Horas antes de que se conociera la supuesta agresión de Maradona a su novia en un hotel de Madrid, el futbolista argentino mantuvo un altercado con un periodista. El incidente se produjo cuando el periodista se acercó al as del fútbol para preguntarle por el partido Napolés- Real Madrid.

"Le estuvimos esperando y no le interrumpimos en ningún momento. Me soltó un codazo en el brazo y con el impacto me golpeé en el cuelo", sostiene. No puede precisar si el futbolista se encontraba en estado de embriaguez. "Maradona tiene la imagen que tiene", matiza.

Asegura que cuando Maradona le tocó la cara "se sintió violentado y con ganas de responder del mismo modo".

"De Maradona me sorprenden muy pocas cosas. En Napoles se le perdona todo así que supongo que seguirá acudiendo al estadio", apunta.