El asesino de Vilanova i la Geltrú que terminó con la vida de Laia: "Mi cabeza me dice que soy un monstruo, un drogadicto de mierda"

BARCELONA | ESPEJO PÚBLICO ACCEDE A SU DECLARACIÓN

El asesino de la pequeña Laia se encuentra ingresado en la unidad psiquiátrica de la cárcel de Brians 1 (Barcelona). Aislado y bajo control las 24 horas. Insiste en que él no pudo cometer el crimen. En su versión ante el juez asegura que alguien más entró en la casa y la niña le sorprendió robando. "Cuando entré, lo único que recuerdo en la habitación es el cuerpo de una niña y mucha sangre. Intenté reanimarla apretándole en el cuello porque tenía algo en el cuello. Todo era sangre, no sé decirlo...no podía moverme, ni hablar, ni respirar", sostiene. Al final de sus palabras se derrumba y reconoce que la droga le tiene trastornado: "Mi cabeza me dice que soy un monstruo. Solo sé que la droga me ha hecho no reaccionar como una persona normal. Soy un puto drogadicto de mierda".