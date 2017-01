El asesino confeso de Pioz: "Maté a los cuatro porque matar solo a Marcos me parecía cruel"

Patrick Nogueira, asesino confeso de sus tíos y primos en un chalé de Pioz (Guadalajara), ha declarado por la presunta implicación de un amigo con el que se envió mensajes mientras cometía los asesinatos. Preguntado por un mensaje en el que Marvin le pidió que matara a una exnovia sostiene que "era una broma". El abogado del hermano de una de las víctimas, Alberto Martín, asegura que "en su declaración Patrick intentó ayudar a su amigo Marvin en todo momento", al que describió como "su hermano pequeño".

El joven explicó cómo surgió la idea de cometer los asesinatos."Tres días antes de los hechos sentí la necesidad de matar. Me pasa a menudo, desde los 12 años. Cuando me pasa, bebo mucho", aseguraba.

El acusado se mostró tranquilo y frío en sus declaraciones sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento sobre los hechos.

Asegura que era consciente de que le iban a pillar y limpió la casa para que Marcos no viese la sangre. Sobre su huida a Brasil tras los asesinatos, sostiene que no se fue para evitar ser detenido sino para despedirse de su familia y "para que no sufrieran".

Patrick sostiene que no fue consciente de lo que había hecho hasta que vio el móvil a la mañana siguiente. "Entonces supe que aquello había sucedido".