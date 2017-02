Una anciana, sobre el impuesto de sucesiones: "No entiendo que los asturianos tengamos que pagar más. ¿Somos ciudadanos de tercera?"

Clavelina es una mujer asturiana de 82 años que heredó de su hermano emigrante en Venezuela unos 300.000 euros. Tuvo que pagar más de 80.000 para poder acceder al dinero.

La mujer lo consideró una injusticia y tomo conciencia. Ahora lidera una campaña de recogida de firmas y ya ha conseguido más de 5.000. Clavelina considera un agravio que un ciudadano en Madrid por esa herencia tenga que pagar solo 800 euros y le indigna que el impuesto sea considerado "cosa de ricos".

Denuncia que "la mitad de la gente no sabe si tiene que renunciar a la hora de una herencia porque nadie lo explica". "No veo justo que los asturianos tengamos que pagar esa barbaridad y en otras provincias no. ¿Somos ciudadanos de tercera?", se pregunta.