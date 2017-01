"El señor Wang Jianlin se siente muy dolido. El edificio España sigue en venta"

La situación no solo del edificio España, sino de todas las inversiones del grupo Wanda en nuestro país penden de un hilo según asegura en Espejo público la empresaria china Veline Ong. "El señor Wang quería venir a España y convertir ese edificio en un hotel de lujo, pero la situación política no parece muy estable. Se siente muy dolido. El edificio sigue a la venta". La inversión de más de 3.000 millones que se íba a realizar en los terrenos de Campamento se ha trasladado a Francia y yo no se hará en nuestro país.