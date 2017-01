¡CELEBRAMOS EL DÍA DEL BESO!

Queremos celebrar el día mundial del beso haciendo un repaso a los besazos que Pablo Motos ha protagonizado con los rostros más famosos. La escena de amor que interpretó con Miguel Ángel Silvestre y que remató con beso final fue elegido 'El mejor beso en un programa de Antena 3 en 2014' y ganó el Neox Fan Awards 2014 Kiss me more. Pero no sólo el protagonista de Velvet ha sido besado por el presentador de 'El Hormiguero 3.0', Nuria Roca, Julia Otero, Kylie Minogue, Chenoa, Adriana Ugarte... ¡Hasta el trasero de Mónica Naranjo ha sido besado por Motos! Sometemos tanto beso a un ránking donde queremos que votes por tu favorito. ¡Vota las veces que quieras!