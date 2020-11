Recordamos cómo fue el paso de Kylie Minogue por 'El Hormiguero 3.0'

Más información El jueves, la cantante Kylie Minogue llenará 'El Hormiguero 3.0' de ritmo

Una de las mayores estrellas del mundo del pop, Kylie Minogue, pisará este jueves 19 de noviembre el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar 'Disco'. La artista define su nuevo trabajo como “música disco para adultos”. Minogue nos hablará del nuevo single del álbum, titulado “Magic”, donde la influencia de la música disco de los años 70 y 80 es palpable.

La estrella internacional arrasó en su anterior paso por el programa, Kylie fue la primera invitada para arrancar con la novena temporada de 'El Hormiguero 3.0' ¡recordamos sus mejores momentos!

El 'beso-juego' de Pablo Motos y Kylie Minogue

En homenaje al título del disco que presentaba Kylie por aquel entonces: Kiss Me Once, Pablo le preparó el juego viral del momento: 'Kiss me once', en el que cualquier error provocaría un beso entre ellos.

Kylie se rindió al encanto de Trancas y Barrancas, las hormigas del programa, y se sometió a uno de sus gamberros juegos. La artista tuvo que adivinar de que instrumento estaban hablando las hormigas pero visto con una cámara desde su interior.

Kylie Minogue: "Mi primer beso fue en la piscina"

Así entraba la artista internacional por las cortinas de 'El Hormiguero 3.0', fue reciba con una ovación tremenda y Kylie le dijo a Pablo Motos: "Veo que lo sigues sabiendo hacer". ¡Disfruta con su entrevista!

