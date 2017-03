Una serie les salvó la vida (III)

Christian Slater en 'Mr. Robot' | USA Network

Para los que hemos seguido la carrera de Christian Slater con lupa, hubo un momento en el que llegamos a pensar que su cara aparecería en los diccionarios al lado de la palabra "gafe". Icono de los 80 y 90, con películas míticas como Escuela de jóvenes asesinos, Amor a quemarropa o Entrevista con el vampiro, el actor fue decayendo en popularidad, entregándose a sonados bodrios de los que nadie se acuerda. Slater creyó, allá por 2008, que las series de televisión le darían un respiro. Nada de eso, cada uno de sus estrenos confirmaba que o debía despedir a su agente o dedicarse a ponerle velas al santo. En Larry David, 'The Office' y 'El séquito' llegó a interpretarse a sí mismo, en una espiral delirante de autoflagelamiento sin control. 'Mi peor enemigo', 'Sin identificar', 'Breaking in', 'Mind Games'… fueron una tras otra canceladas. Hasta que voilá!… llegó 'Mr. Robot'. Lloramos de emoción al comprobar que este Club de la lucha con hackers había roto el maleficio. 'Mr. Robot' no es sólo una de las ficciones más intrigantes y originales de los últimos tiempos, es que ha conseguido algo impensable: que Christian Slater gane un Globo de Oro haciéndonos olvidar su mal fario.

Precoz, trabajó con algunos de los mejores directores del cine español (Pedro Masó, Fernando Fernán Gómez, Vicente Aranda…) y hasta se codeó con el mismísimo Conan, -Arnold Schwarzenegger– el Bárbaro. Pareja de cine de Maribel Verdú o Victoria Abril, saboreó las mieles del éxito internacional con 'Belle Époque', le dijo NO a Almodóvar (que lo sustituyó por Liberto Rabal en 'Carne trémula') y probó la tele (de 'Colegio Mayor' a 'Un paso adelante', entre otras) y el teatro. Desaparecido en combate, regresó en 2010 con un título de lo más significativo: '¿Qué fue de Jorge Sanz?'. Porque, en efecto, poco sabíamos del actor hasta que decidió reinventarse a lo 'El show de Larry David' de la mano de David Trueba. Su reciente imagen viral en el Museo de Cera –secuencia ficticia de un episodio especial de la miniserie– ha vuelto a poner en boca de todos la peculiar ironía, porque quién le iba a decir a Jorge Sanz que reírse de sí mismo y del mundo de los actores le iba a traer tantas alegrías.

Su libertad y buenrollismo a la hora de hablar abiertamente sobre su sobrepeso han llenado páginas de revistas en los últimos meses. Chrissy Metz interpreta en 'This is Us', uno de los fenómenos de la temporada, a Kate Pearson, una mujer frustrada por sus kilos de más, que necesita dar un cambio radical en su vida sin saber exactamente cómo. Por contrato, se ha sabido, que la actriz deberá adelgazar en próximas entregas (hay confirmadas dos temporadas más). También, según contó en una entrevista en la revista Glamour, que contaba escasamente con 80 centavos en su cuenta bancaria cuando la llamaron para protagonizar la serie. En un caso parecido al de Norman Reedus, Daryl en 'The Walking Dead', la actriz estuvo a punto de tirar la toalla. Nadie la recuerda en la cuarta temporada de 'American Horror Story', un papel que, pensó, la lanzaría al estrellato. Pero no se dio por vencida. ¿La recompensa? Nada menos que su primera nominación a los Globos de Oro. El premio se lo llevó Olivia Colman por 'El infiltrado'. No decimos que no se lo mereciera, pero el personaje de Chrissy Metz es uno de los mejores del año.