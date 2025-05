Liev Schreiber habla por primera vez de su hija trans con Naomi Watts y revela cómo fue su reacción

Kai Schreiber, la hija menor de los actores Naomi Watts y Liev Schreiber, está encontrado su camino en el mundo de la moda y recientemente hizo su debut como modelo enorgulleciendo a sus famosos padres.

La joven dio el salto a las pasarelas a sus 16 años y ahora su padre ha confesado cómo fue el momento tras revelarles que era una mujer transgénero.

El actor ha revelado en una entrevista con Variety que "Kai siempre fue quien es", comentando que "el momento más profundo fue cuando nos pidió que cambiáramos sus pronombres".

"Siendo sincero, no me pareció para tanto ya que Kai había sido muy femenina durante mucho tiempo", expresó el protagonista de Ray Donovan.

Liev Schreiber junto a sus hijos y Taylor Neisen en el estreno de Across The River And Into The Trees | Cordon Press

"No se trata solo de representar a la comunidad trans. En realidad, se trata de una comunidad de personas que carecen de recursos, de acceso a ayuda y de la protección y el cuidado de sus familias. Son personas que sufren rechazo. Son personas que experimentan la peor versión de la humanidad que podemos ofrecer, y algunas no la sobreviven", lamentó el actor.

Sobre su hija, Liev señaló que "Kai es una gran luchadora y es importante que diga: 'Oye, soy trans' y 'Mírame'".

Eso sí, a la hora de dar consejos a otros padres con hijos trans, el actor aseguró que no sabría qué decirles: "No sé cómo es para ti ser un padre de personas trans. No sé cómo te criaron. No sé qué religión conociste ni cuál es tu espiritualidad. Y decirte lo que pienso de mi hijo me parece una extralimitación".

"Supongo que si le dijera algo a alguien que tiene problemas con su hijo adolescente trans, sería: 'Los adolescentes son un dolor de cabeza. Son difíciles'. No importa si son trans o no", añadió entre risas. "Son un fastidio la mayor parte del tiempo, y Kai es tan luchadora y sincera como cualquiera".

Robert De Niro o Jamie Lee Curtis, estrellas con hijos trans

En los últimos tiempos hemos visto como estrellas de Hollywood de la talla de Robert De Niro han hablado sin tapujo sobre la identidad de sus hijos, expresado su total apoyo y amor.

En el caso del actor, recientemente se pronunció sobre su hija trans Airyn, de 29 años, que comparte con su ex Toukie Smith.

No es el único caso, ya que Jamie Lee Curtis ha permanecido muy involucrada con la comunidad trans sobre todo desde que su hijo Thomas Jamie Lee Curtis transaccionara hacia su hija Ruby.