Paren las rotativas: Lea Michele demuestra que sí sabe leer en un vídeo frente a la cámara

Lea Michele fue una de las figuras más prometedoras del Hollywood seriéfilo durante el boom de Glee, la serie musical de Ryan Murphy.

Con los años salieron a la luz muchas acusaciones contra ella de otros compañeros del set que aseguraron que era una tirana o que hacía de su vida un infierno, y Lea respondió a las alegaciones tiempo después.

Sin embargo, hay un rumor sobre ella que se hizo viral hace años y ya forma parte de la cultura popular, con múltiples vídeos de investigación y "pruebas" para confirmar la teoría: afirman que Lea no sabe leer.

Incluso se llegó a extender la creencia de que Ryan Murphy, creador de la serie, le leía todas sus líneas para que se las aprendiera de memoria, o que su amigo Jonathan Groff lo hacía regularmente en los musicales que participaban juntos.

Los comentarios en Internet iban desde el cachondeo hasta la maldad, aunque todos coincidían en una cosa: si no era cierto, ¿por qué no lo demostraba siendo tan fácil de desmentir? Pues ahora, tanto tiempo después, ha ocurrido.

Lea ha aparecido en el podcast Therapuss with Jake Shane donde se ha vuelto a sacar el tema de los rumores.

"Lo que más era tendencia en Internet era 'Lea Michele no sabe leer', y Ryan Murphy me llamó en plan, '¿te has enterado de esto?', y al principio yo era como 'No, ¿qué pasa?'. Pero, sí, el hecho de que estemos aquí tantos años después... Que haya gente con tan poco que hacer en su vida y en su día que lo gastan en mí es divertidísimo", se lamenta.

Y entonces tiene un impulso y le quita las tarjetas de guion al presentador: "¡Dame eso! Voy a leerlo. Jonathan no está aquí para leerme esta mierda", deja caer.

"Quedé en primer lugar en mi concurso de debate y me califiqué para las nacionales...", comienza a leer Lea con mucha entonación y orgullosa. "¿Esta palabra cuál era?", bromea incluso, mientras el presentador no puede creer que lo haya hecho por fin en su programa.

"Hay momentos en los que me frustra mucho, porque soy la única mujer de toda mi familia que fue aceptada en la universidad, sabes... Mi madre y toda su familia eran extremadamente pobres, en plan del Bronx, y sin mucha educación. Así que fue muy importante para mí que mi abuela me viera, y que alguien haya... minimizado esto, en plan, no sé, es como muy triste. Y frustrante. No sé. Es una locura. Realmente es una locura", reflexiona la actriz.

Aunque muchos comentarios parecen querer seguir con la broma y sugieren que estaba preparado o que se sabe la tarjeta de memoria, para otros este será un momento icónico de los que pasan a la historia de Internet.