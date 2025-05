J.K. Rowling afirma que "no tiene el poder de despedir" a Paapa Essiedu, el nuevo Snape de la serie de Harry Potter

En los últimos meses, la nueva serie de Harry Potter que prepara HBO ha generado gran expectación, ya sea por el elenco elegido para interpretar a los icónicos personajes de J.K. Rowling o por la participación de la propia autora como productora ejecutiva.

La decisión de involucrar a la escritora en el proyecto no ha sido bien recibida por parte de muchos seguidores de la saga, que discrepan abiertamente de sus posturas políticas y sociales. De hecho, a lo largo de los años, varias de sus declaraciones han sido calificadas como transfóbicas.

Por ello, la elección de Paapa Essiedu como Severus Snape sorprendió a muchos fans, dado su firme apoyo a los derechos de la comunidad LGBTQ+. Además, el actor se ha unido a las firmas de una reciente carta abierta junto a otros actores como Bella Ramsey o Nicola Coughlan para pedir a la industria del entretenimiento del Reino Unido que proteja a la comunidad trans después del fallo que ha modificado la ley de Igualdad de 2010.

Rowling, por su parte, apoya la decisión del Tribunal Supremo británico de restringir el acceso de mujeres trans con certificados de género a espacios de un solo sexo, lo que ha generado un gran revuelo en redes sociales. Ante las continuadas especulaciones de los fans y los medios sobre un posible despido de Essiedu por su apoyo a las personas trans, la escritora ha roto su silencio.

"No tengo el poder de despedir a un actor de la serie y no lo ejercería si lo tuviera", contesta Rowling en la red social X a un titular que decía: "J.K. Rowling no pedirá el despido del nuevo actor de la serie de Harry Potter a pesar de su desafío".

"No creo en quitarle el trabajo ni el sustento a la gente por tener creencias legalmente protegidas que difieren de las mías", concluye.

El estreno de esta esperada serie de Harry Potter está programado para 2026.