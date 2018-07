Uno de los exjugadores de la Arandina denuncia haber sido condenado antes de tiempo y dice sentir "vergüenza" por la sociedad

Víctor Ramos, exjugador del Club de fútbol Arandina, ha enviado una carta a los medios en la que quiere hacer saber cuál es su situación "tanto psicológica como anímica" después de que su nuevo club, el S.D. Almazán, le haya despedido apenas seis días después de haber firmado con esa entidad por una temporada.

"Tras conseguir después de muchos meses, poder levantar un poco la cabeza y mi vida profesional (...) anteayer me enteré por los medios que, debido a la presión mediática y política, habían decidido rescindir el contrato firmado con este equipo y tirar por la borda mi carrera profesional", explica.

Dice sentir "mucha pena" por vivir hoy en día en la sociedad que vivimos, que te condena antes de tiempo, que no te deja vivir tu vida, que te juzga y te prejuzga sin necesidad de juez, que te falta al respeto sin conocerte, y sin ni siquiera respetar la presunta inocencia de una persona que no ha sido condenada y que se encuentra aún en fase de investigación, y aun peor, no te deja buscarte la vida tal y como tú quieres -en este caso jugando a fútbol que es como más me gusta-".

"Cuando oí por la radio que si no rescindían el contrato, Almazán se quedaría sin fútbol y el pueblo se vería afectado por una mala imagen por verse envuelto en un caso en el que tan siquiera existe una condena, sentí vergüenza ajena por la sociedad en la estamos viviendo", ha indicado Ramos.

Denuncia haberse enterado de su despido por la prensa "antes de que ningún dirigente o administrativo del club" se lo notificara. "Quien pretendiera hacerme daño y causarme dolor, puede estar contento y celebrar su éxito. De todas las maneras, espero que la verdad sea demostrada, y recuperar la fama y la tranquilidad que me está siendo arrebatada", concluye.